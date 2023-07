Auto elettriche ad alta potenza, punto di ricarica

È stata inaugurata Campiglione la prima stazione di ricarica per veicoli elettrici di Ewiva, la joint venture di Enel X Way e Volkswagen Group, alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro, di Maurizio Di Giammaria di Enel X Way e di Loris Papa di Domino. Nel corso del taglio del nastro sono emerse novità anche rispetto ai lotti di terreno di fronte e di fianco al Multisala Super 8. La stazione di ricarica, situata in via Enrico Malintoppi a Campiglione, è stata la prima ad alta potenza per veicoli elettrici realizzata nella regione Marche da Ewiva, la Joint Venture tra Enel X Way e il Gruppo Volkswagen nata nel 2021 con l’obiettivo di accelerare la transizione del Paese verso la mobilità elettrica sviluppando infrastrutture di ricarica ultraveloce su tutto il territorio nazionale.

Il sito, in funzione da oltre un anno, è dotato di due colonnine di ricarica ad alta potenza alimentate da energia 100% rinnovabile, per un totale di quattro punti di ricarica da 150kW ciascuno. Attualmente, nella nuova stazione sono state registrate circa 1.000 sessioni di ricarica. L’infrastruttura si è dimostrata finora uno strumento attraverso il quale il Comune, come numerose altre città italiane, ha sostenuto e continua a promuovere la diffusione della mobilità sostenibile nel proprio territorio. Il sindaco Calcinaro si è detto molto soddisfatto del nuovo impianto dichiarando: "Un passo importante verso la mobilità sostenibile della città di Fermo. Sono già diversi i siti all’interno del territorio comunale che ospitano questi punti di ricarica per auto elettriche, ma questa installata a Campiglione è moderna, ultraveloce e ideale per qualsiasi veicolo elettrico. Una stazione in un punto strategico della città per una mobilità a zero emissioni e a favore dell’ambiente. Come amministrazione comunale abbiamo intrapreso una direzione ed un percorso che proseguiremo, proprio perché crediamo in un futuro sostenibile".

Al termine dell’inaugurazione della stazione di ricarica il primo cittadino fermano ha riferito anche sui lotti di terreno di fronte e di fianco al Multisala Super 8, già oggetto negli scorsi anni di varianti urbanistiche.

A giorni avverrà dinanzi al notaio il perfezionamento della nuova convenzione fra il privato che li ha rilevati e l’Amministrazione Comunale. Il nuovo privato subentrerà al posto del precedente lottizzante, con il Comune che si farà carico di regolare i rapporti fra le due parti.

Lorenzo Perticarà