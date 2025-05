Auto in fiamme all’uscita del casello

Attimi di paura all’uscita del casello autostradale di Porto Sant’Elpidio per un’auto in fiamme. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri quando il veicolo si è fermato per il pagamento del pedaggio e improvvisamente, per cause ancora in corso d’accertamento, ha iniziato a buttare fumo dal vano motore. Nel giro di pochi attimi si è sviluppato il rogo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo che, però, non hanno potuto evitare che l’auto venisse divorata dalle fiamme. La loro azione tempestiva ha permesso di evitare che l’incendio si propagasse in tutto il casello autostradale. Una volta messa in sicurezza la zona, il mezzo è stato rimosso e la situazione è ritornata alla normalità. Illeso il conducente del veicolo.