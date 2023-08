Auto in fiamme: tre denunciati

Danneggiamento seguito da incendio aggravato e minacce in concorso, sono i reati per i quali sono stati denunciati in stato di libertà due cittadini nordafricani (di cui uno irregolare) e un pregiudicato del posto, al termine di indagini condotte dai carabinieri della locale stazione relative all’incendio di tre auto avvenuto, a giugno, in via Ermete di Battista (in pieno centro storico). Che ci fosse qualcosa di poco chiaro in quell’incendio avvenuto in piena notte (erano le 2) era parso evidente fin dall’arrivo dei soccorritori tanto che i carabinieri avevano subito avviato le indagini sull’accaduto, sapendo di poter contare sulle immagini della videosorveglianza.

È stato appurato che all’origine di un episodio che aveva creato una certa preoccupazione tra i residenti di quella parte di centro storico, ci sono liti per futili motivi, riconducibili a litigi pregressi. I tre, lo ricordiamo, avevano appiccato il fuoco a una Opel Astra di un residente che era andata completamente distrutta. Il boato dell’esplosione aveva richiamato l’attenzione di chi abita nelle vicinanze per cui sono stati immediatamente allertati i soccorsi e, chi ha potuto, è sceso in strada a spostare la propria auto parcheggiata nelle vicinanze.

Le fiamme, intanto, si erano propagate a una Bmw e una Renault parcheggiate ai lati dell’Opel. L’autorità giudiziaria è stata informata dalla locale Stazione dei carabinieri che procederà nelle ulteriori attività investigative. Nell’individuare i tre soggetti che sono stati denunciati, i militari hanno esaminato le immagini della videosorveglianza collocate in quella zona (vista la vicinanza con le ‘scuole rosse’) ma l’invito che i carabinieri rinnovano alla cittadinanza è di collaborare con le forze dell’ordine, fornendo informazioni utili a prevenire e contrastare i reati.

Marisa Colibazzi