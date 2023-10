Auto nella scarpata, decisivo il maresciallo Espedito Avitabile

Nell’incidente avvenuto nella mattinata dell’altro ieri, lungo via Fermana Nord, a prestare i soccorsi per primo è stato il vicecomandante della locale stazione dei carabinieri, il maresciallo Espedito Avitabile che si è trovato sul posto e nonostante non fosse in servizio, non ha esitato a soccorrere la coppia di anziani che con l’auto erano finiti sulla scarpata.

"Il suo è stato un soccorso fondamentale e provvidenziale – commenta il sindaco Endrio Ubaldi dando legittimo merito ad Espedito per la prontezza dell’intervento – tanto più che, rischiando molto, ha prestato un’azione di soccorso risultata decisiva a una delle persone coinvolte che stava perdendo sangue e alla quale Avitabile ha prontamente a tamponare la ferita, allertando i vigili del fuoco e i soccorsi".

Un intervento per niente facile, quello del maresciallo che, per ritornare sulla strada dalla delicata posizione sulla scarpata dove è intervenuto, si è fatto tirare su con una fune. "Un bellissimo esempio di coraggio e di grande senso civico", prosegue il sindaco Ubaldi che ha voluto dare il meritato risalto all’accaduto, elogiando l’intervento di Espedito. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e l’ambulanza della Croce Gialla oltre all’eliambulanza sulla quale è stato caricato il ferito le cui condizioni sono parse più gravi, anche se non ritenuto in pericolo di vita.

Quello dell’altro giorno è l’ultimo di una lunga serie di sinistri, in qualche caso anche mortali, che si sono verificati nel tratto che collega Montegranaro con Monte San Giusto e i residenti sono tornati a chiedere interventi che ne riducessero la pericolosità. "In quella strada sono già stati fatti due importanti interventi dalla Provincia. Nei giorni scorsi, avevo sollecitato i tecnici e tornerò a farlo in quanto la Provincia – prosegue Ubaldi – ha previsto 350mila euro in due annualità ed è stata già affidata la relazione geologica".

m. c.