Auto pirata si schianta e fugge via: rintracciata dalla polizia locale

L’auto che, intorno alle 3 del mattino, è finita contro un veicolo in sosta lungo una via del centro, a Montegranaro, procurandogli un danno significativo stimato in circa seimila euro e per il quale è stata subito sporta denuncia, si era dileguata senza lasciare alcuna traccia. E poiché in quella zona non c’è la copertura del sistema di videosorveglianza, la proprietaria dell’auto danneggiata disperava di avere una qualche possibilità di vedersi risarcito l’ingente danno. "Invece, questa è una storia a lieto fine – afferma il sindaco Endrio Ubaldi – grazie a una eccellente attività investigativa messa in campo della nostra Polizia Locale. Gli agenti sono infatti riusciti a risalire e individuare il veicolo che aveva provocato il danno, ricevendo un caloroso ringraziamento da parte della cittadina che potrà contare su un risarcimento dei danni". In pratica, gli agenti si sono concentrati nel visionare le immagini riprese dalla videosorveglianza nella fascia oraria in cui si è verificato l’increscioso incidente, attraverso le telecamere installate dei punti di accesso alla città oltre che lungo le principali vie. Un’indagine minuziosa che ha consentito loro di individuare un’auto visibilmente lesionata che transitava in città nelle ore coincidenti con quelle del sinistro e, attraverso le telecamere dotate di dispositivo Ocr (per il riconoscimento della targa) installate in zona Piane Chienti, hanno potuto accertare i movimenti dell’auto e, tramite la targa, sono riusciti a risalire al proprietario, residente nel maceratese. Non solo: le indagini sono proseguite nella vicina provincia, arrivando a rintracciare il veicolo ‘incriminato’ nei pressi del cimitero di Montecosaro, dove era stato lasciato parcheggiato in una posizione defilata. "E’ una bella operazione a lieto fine - conclude Ubaldi - e una bella soddisfazione per la nostra Polizia Locale".