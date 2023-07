Autodifesa, Corso a Porto San Giorgio per sentirsi più sicure

Come proteggersi e sentirsi più sicuri in caso di aggressione. L’amministrazione comunale di Porto San Giorgio rende noto che un corso di "Prevenzione dei conflitti e autodifesa", articolato in tre lezioni, si svolgerà nella palestra della scuola media di primo grado Borgo Rosselli, in via Petrarca 125 (Quartiere sud), ed è diretto, come già detto, da Remo Grassetti con l’intervento della mental coach Solidea Vital. Il corso sulla prevenzione di situazioni critiche e sull’autodifesa è orientato alle donne.

Il corso sangiorgese è promosso da Mastery, col patrocinio della presidente della commissione regionale alle Pari Opportunità della Regione Marche, Maria Lina Vitturini, e della presidente della commissione delle Pari Oportunità del Comune di Porto San Giorgio, Carlotta Lanciotti. Le lezioni si terranno nei giorni 13, 19 e 26 luglio, dalle 18.30 alle 21.30. Per avere più esaustive informazioni sullo svolgimento del corso e per effettuare eventuali iscrizioni è possibile telefonare al numero di cellulare 346.1680746.