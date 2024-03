Autodifesa, evento al femminile

Torna "Lei è Franca Viola" la rassegna che nasce otto anni fa con l’intento di creare un progetto di comunità e sfidare i retaggi della violenza di genere che persistono nel nostro quotidiano. Alle 9,15 l’associazione L’Alveare inaugurerà una nuova panchina rossa per poi dare spazio all’incontro delle ore 10 spazio dal titolo "Donna in ... difesa", introduzione all’autodifesa femminile con esperti del settore. A presentare la nuova edizione è l’assessora alla Politiche sociali Loretta Morelli. "Il nostro è un percorso fatto insieme alle associazioni e nasce anche dalla volontà di far conoscere una figura come quella di Franca Viola che ha segnato la storia del nostro Paese". Il 24 marzo, alle 16,30, alla Biblioteca Natali si terrà "La violenza si colora anche di blu", relatrice Nanda Anibaldi e lettori Paola Gironacci, Paolo Ripani e Cheti Ioverno.