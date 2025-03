Automobili imbrattate con lo spray

Non bastassero i furti, ci mancava pure di trovare delle auto imbrattate con vernice spray e con le quattro ruote squarciate. Il fatto è accaduto qualche giorno fa, in una piccola via del centro città, e la notizia è corsa sui social, con tanto di commenti indignati ma anche di solidarietà da parte di chi si è ritrovato l’auto parcheggiata sotto casa danneggiata, con la fiancata rigata e altro. Inevitabile l’indignazione e l’esasperazione dei più e poco ha contato il fatto che un episodio del tutto simile (cambiava solo il colore dello spray, stavolta bianco) sia accaduto pure nella vicina città di Fermo. Episodi che, durante il Carnevale, potevano anche passare per delle fanfaronate tipiche del periodo, seppure di cattivissimo gusto. A dare una connotazione più preoccupante e per niente ilare all’accaduto, facendo pensare a un puro atto vandalico di pessimo gusto, è stata l’ulteriore perfidia di chi ha agito che ha anche infierito sul mezzo, tagliando le quattro gomme dell’auto, di fatto costringendo il malcapitato proprietario ad affrontare ingenti spese per rimediare ai danni.