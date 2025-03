Autoparco, via alla ricostruzione post incendio

La città di Porto San Giorgio si prepara a ricostruire l’autoparco comunale dopo l’incendio del 24 febbraio 2023. L’amministrazione ha annunciato di aver raggiunto un accordo con le assicurazioni, grazie al lavoro del dirigente Carlo Populizio, per ottenere un risarcimento di circa 850.000 euro. Il sindaco, Valerio Vesprini, il suo vice, l’assessore Fabio Senzacqua e il dirigente comunale Carlo Popolizio hanno tenuto, ieri, una conferenza stampa per parlare dell’incendio dell’autoparco e, soprattutto della sua ricostruzione Le fiamme distrussero diversi mezzi della partecipata Sgds Multiservizi, attrezzature e mezzi, tra cui il gommone di salvataggio della protezione civile e materiale degli elttricisti comunali.

Dopo l’incendio l’ufficio legale del comune, con il supporto di propri periti, ha avviato un’istruttoria per accertare le cause dell’incendio e quantificare i danni. L’indagine, condotta da Popolizio, ha portato alla definizione di un accordo con le compagnie assicurative, che hanno riconosciuto in 850.000 euro la somma a copertura dei danni. La somma sarà così divisa: 640.000 euro al momento della firma dell’accordo e 186.000 a completamento dei lavori di ricostruzione. Il risarcimento sarà coperto per il 65% dalla polizza all risk rischi ordinari stipulata con Allianz e per il 35% dalla polizza Rca della Sgds.

L’assessore Senzacqua ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come i dipendenti comunali abbiano subito disagi a causa della dislocazione temporanea dei mezzi e delle attrezzature. "Speriamo che ora possiamo andare veloce verso una soluzione definitiva per poterli far lavorare al meglio", ha dichiarato l’assessore, che ha ringraziato il dirigente Popolizio per le sue competenze auspicando che resterà in contatto con Porto San Giorgio.

Carlo Popolizio infatti si allontanerà dal Comune di Porto San Giorgio per tre anni, durante i quali sarà in aspettativa per assumere un nuovo incarico come funzionario della Prefettura di Fermo. Il sindaco Vesprini ha già avviato una procedura di selezione per individuare un dirigente ad interim che lo sostituisca per questo periodo. Nel frattemp ha firmato un decreto per affidare temporaneamente il suo settore al segretario generale. I ringraziamenti del primo cittadino al personale comunale che a causa dell’incendio ha lavorato con grande impegno nonostante la situazione di precarietà.

Silvio Sebastiani