Autori, studi e racconti: il nuovo catalogo rilegge l’arte di Magdalo Mussio

L’arte di Magdalo Mussio, riletta attraverso la presentazione del nuovo catalogo che sarà presentato oggi alle 15,30 al teatro comunale. Il volume è dedicato all’artista toscano di cui è in corso la mostra ‘Senzamargine. Magdalo Mussio all’origine del segno’ fino al 16 febbraio nelle sale del Centro studi Licini e nella Casa Museo. Sarà un pomeriggio interamente dedicato all’artista, nel corso del quale interverranno diversi autori che hanno contribuito alla pubblicazione edita da Ephemeria. Dopo i saluti del sindaco Elio Vincenzi, introdurranno i curatori Daniela Simoni e Stefano Bracalente e saranno presenti anche le eredi di Mussio. Il catalogo della mostra contiene ben tredici contributi critici, studi e testimonianze di autori che hanno affrontato la figura e l’opera di Magdalo Mussio. Autori come il critico letterario Luigi Ballerini; la critica di storia dell’arte Paola Ballesi; Stefano Bracalente, vicedirettore del Centro studi e Casa museo Osvaldo Licini; Allì Caracciolo, poeta e regista, già docente di storia del teatro e dello spettacolo all’Università di Macerata e altri ancora. Il volume, che ha il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, dove l’artista ha a lungo insegnato incisione, ha un’elegante veste editoriale firmata da Monica Simoni e ispirata alla grafica di Mussio. Per chi non l’avesse ancora vista, sarà possibile al termine visitare la mostra di Mussio e la sala espositiva riservata al dittico di Emilio Isgrò dedicato a Licini, acquisito grazie alla vincita del bando Pac (Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero) 2024. La mostra sarà aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19. Per info 334-9276790.

Alessio Carassai