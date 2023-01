Autoscuola svaligiata nella notte Scatta l’allarme: ladro arrestato

Ha atteso il momento propizio, poi ha sfondato la vetrata ed è entrato in azione. Ha dovuto però fare i conti con i carabinieri, che sono immediatamente piombati sul posto e, nonostante il tentativo di fuga, lo hanno arrestato. In manette è finito un anconetano di 26 anni di origini foggiane, già noto alle forze dell’ordine. Il colpo è stato messo a segno ieri notte ai danni dell’autoscuola Car di via Montebello, in zona piazza Gaslini. Erano da poco passate le due quando il ladro, dopo aver spaccato la vetrata d’ingresso, si è introdotto nei locali dell’autoscuola con un obiettivo ben preciso: la cassa dove era stata depositata una somma di denaro, esattamente 1500 euro. Nel frattempo, però, è scattato l’allarme antifurto e la centrale operativa dell’Arma ha subito allertato le pattuglie in zona. I militari di Porto San Giorgio hanno raggiunto l’autoscuola in pochi secondi e il 26enne è stato sorpreso mentre si trovava ancora all’interno. Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato la fuga ma, con un’azione repentina, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo subito dopo, nonostante la resistenza opposta dal malvivente. Il ladro è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in caserma. La refurtiva, nel frattempo, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, ovvero il titolare dell’autoscuola. Il 26enne anconetano, dopo una notte nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri, è comparso in mattinata davanti al giudice del tribunale di Fermo per l’udienza di convalida dell’arresto e dovrà rispondere di furto aggravato. Le indagini degli investigatori dell’Arma sono ancora in corso, in quanto stanno cercando di capire se il ladro abbia agito da solo o con la complicità di altre persone.

Fabio Castori