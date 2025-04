Autotrasporto professionale. Criticità e sfide

Tempo di assemblea anche per gli autotrasportatori associati alla Cna: l’appuntamento è per sabato alle 9.30, nell’Auditorium di via Donizetti 12. "Autotrasporto professionale. Cronotachigrafi, controlli su strada, sicurezza, contratto nazionale di categoria: cerchiamo chiarezza" è il titolo del seminario che precederà il momento elettivo, che vedrà gli interventi di importanti e qualificati relatori che faranno chiarezza sulle ultime novità in materia.

Dopo i saluti introduttivi di Andrea Caranfa, Direttore Generale Cna Fermo ed Emiliano Tomassini, presidente Cna Fermo, seguiranno gli interventi del vice questore aggiunto Ernesto Bamonti comandante sezione Polizia Stradale di Fermo, Riccardo Battisti, responsabile regionale Cna Fita e componente delegazione Cna per Ccnl, Andrea Onori vice segretario nazionale Unasca e responsabile nazionale sicurezza stradale.

Nel frattempo gli autotrasportatori sono alle prese con la relazione illustrativa al Decreto Accise, approdata in Consiglio dei Ministri, che prevede il riallineamento dell’aliquota di accisa sul gasolio a quella sulla benzina: "Il Governo ha dichiarato che l’autotrasporto sarà escluso da ogni incremento – ricorda il presidente Cna Emiliano Tomassini – tuttavia ribadiamo che dal riallineamento delle aliquote di accisa deve essere escluso tutto, e sottolineiamo tutto, l’autotrasporto, a prescindere dalla classe ambientale e dal tonnellaggio dei veicoli utilizzati".

Se così non sarà, il comparto relativo alle imprese che utilizzano mezzi inferiori a 7,5 tonnellate, ovvero quelle con veicoli di classe ambientale inferiore a euro 5, si troverebbe a dover sostenere costi aggiuntivi pari a oltre 517 milioni di euro in 5 anni, che significano più di 23 milioni di euro all’anno. Il rischio è chiaro e lo spiega lo stesso Tomassini: "Molte imprese del settore non hanno potuto innovare i propri mezzi a causa dei sempre più modesti margini economici".