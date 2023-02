Avanti coi lavori nella palestra

Riprendono i lavori per il completamento della palestra a Rubbianello di Monterubbiano ed è la notizia che i cittadini residenti aspettavano da tempo. Dopo l’apertura del cantiere all’inizio di febbraio, infatti, hanno preso il via le prove per verificare la congruenza del materiale per la copertura della struttura. "Un punto di arrivo per il grande lavoro fatto – commenta il sindaco Meri Merziali – e contemporaneamente un punto di ripartenza, entrambi finalizzati al completamento dell’opera e la sua riconsegna alla cittadinanza. L’inizio dei lavori segna un passaggio fondamentale per questa Amministrazione a due anni e mezzo dal suo insediamento, ed è stato preceduto da un’intensa attività che ha coinvolto gli uffici tecnico e finanziario del nostro Comune, che ringrazio per lo sforzo profuso".

Marziali fa riferimento alla difficile situazione di stallo dei lavori, ereditata nel pre mandato, che ha richiesto la necessità di risolvere questioni piuttosto complicate.

"Abbiamo dovuto affrontare situazioni complesse ed assumere decisioni rimaste in sospeso", aggiunge il vicesindaco Silvia Romanelli.

Paola Pieragostini