Avanti coi lavori per il centro polivalente

Proseguono i lavori per realizzare il nuovo spazio polifunzionale che nascerà a Casabianca nord, interventi per dare forma a un centro che avrà funzioni aggregative, sportive e sociali, una struttura, che sorgerà nell’area libera tra i campi da tennis del Circolo Tennis Lido e la pinetina di Casabianca, che potrà ospitare in un unico edificio diverse attività di socializzazione contemporaneamente, un contenitore leggero, realizzato con materiali innovativi.

"Un cantiere che è ripartito, dopo la tempesta prezzi, per realizzare un nuovo centro polivalente di aggregazione – le parole del sindaco, Paolo Calcinaro – un’opera attesa e che Casabianca non ha mai avuto, nascerà un punto di aggregazione e di socializzazione importante per questo quartiere". Lo spazio polivalente verrà utilizzato anche per iniziative pubbliche al coperto e la sua realizzazione viene eseguita in modo che l’edificio possa rispettare criteri di minimo impatto ambientale e massimo efficientemento delle risorse utilizzate, con risparmio idrico, illuminazione e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

I lavori, diretti dall’architetto e progettista Luca Silenzi e coordinati dall’Ufficio Tecnico Comunale, vengono eseguiti dal raggruppamento di imprese formato da Ediltres di Monsampolo del Tronto, Ecosinergy di San Benedetto del Tronto e segheria Alto Tenna di Amandola.

"Quello di Casabianca è un intervento pianificato e atteso – ha affermato l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani – uno spazio che diventerà un punto di riferimento per diverse generazioni, dai bambini per i quali è stata pensata una palestrina, agli adulti che potranno avere a disposizione campi da bocce e sedi per associazioni. Ringrazio l’Ufficio tecnico Comunale per il lavoro di coordinamento svolto e che sta proseguendo".