Avanti con Lauro, la Samb sceglie la continuità

Samb avanti con Maurizio Lauro. Dopo giorni di riflessione la società ha sciolto la riserva sull’allenatore (in discussione dopo il ko contro la Vigor) che ieri ha diretto regolarmente l’allenamento, alla ripresa, dopo la pausa natalizia. Al Samba Village era presente l’intera dirigenza con il presidente Vittorio Massi. A parlare è stato il ds Stefano De Angelis. "Una scelta – ha spiegato - che avevamo fatto ad inizio stagione, l’abbiamo di nuovo ponderata bene. Una riflessione, la nostra, dovuta per capire come poter migliorare. Nell’ultimo mese ci sono stati risultati deludenti ma non le prestazioni. Solo con l’Atletico Ascoli la partita non è stata all’altezza. Abbiamo ritenuto di non dover sfasciare tutto quanto fatto di buono fino a dicembre e siamo intervenuti sul mercato con acquisti ponderati. Gli arrivi di Tourè, Senigagliesi, Bontà permetteranno a Lauro di avere a disposizione una rosa molto competitiva. Siamo stati primi in classifica fino alla penultima di andata. I processi messi in atto mi sono sembrati troppo eccessivi e credo che con i tre, quattro innesti importanti che abbiamo e stiamo effettuando ce la giocheremo fino alla fine. Volevamo essere protagonisti un’avventura nuova e lo siamo tutt’ora, il campionato è ancora tutto da giocare, non è finito nulla, le operazioni di mercato che stiamo facendo testimoniano quanto vogliamo migliorare e quanto ancora vogliamo essere protagonisti". Ieri, si è allenato con il resto della squadra anche il centrocampista, classe 1993, Francesco Bontà che doveva arrivare prima di Natale ma poi è rimasto a casa con l’influenza. L’ex Gubbio sarà tesserato in queste ore. Tra oggi e domani, poi, Daniel Giampaolo, 28enne jolly d’attacco della Recanatese, dovrebbe risolvere il contratto che lo lega ai leopardiani così da potersi accasare alla Samb. Al Samba Village c’era anche un volto nuovo, si tratta di un centrocampista, Alioune Mbaye (2004), del Morro d’Oro (Promozione abruzzese). Il senegalese rimarrà in prova per qualche giorno con i rossoblù. Rientrerà dalla Francia nelle prossime ore il 2005 Moussa Touré. Hanno lavorato a parte Simone Tomassini e Simone Paolini, influenzati Karim Cardoni e Luca Scimia. L’under Edoardo Lonardo, intanto, si allenerà per tre giorni con la Fiorentina, che vuole valutare il 18enne esterno d’attacco. Ha lavorato a parte anche Danilo Alessandro che presto saluterà la Samb: il 35enne attaccante verrà svincolato e troverà una sistemazione più vicina al suo Lazio.

s. v.