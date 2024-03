’Avanti Montegranaro’: "Amministrazione confusa sul campo ‘Berdini"

"E’ stata confusa e inconsistente da parte degli amministratori la risposta alla nostra interrogazione sul perché, per il campo ‘Berdini’, non è previsto alcun intervento di manutenzione e se fosse in programma" commenta Avanti Montegranaro dopo l’ultima seduta consiliare di qualche giorno fa. "L’assessore allo sport ha parlato di interventi nel giro di tre anni; l’assessore ai lavori pubblici di farli nell’immediato mentre il sindaco li ha esclusi, riducendo le ambizioni del suo assessore allo sport a una sostituzione di lampioni e una sistemata alla tribuna". Inevitabile il commento politico: "Ancora una volta, appare chiaro che non c’è un minimo di progettualità e appaiono i primi chiari, segnali di contrasto e divisione in maggioranza". Una discussione animata c’è stata anche per la variazione di bilancio "l’ennesima senza nulla di politico, né di innovativo per migliorare la vita dei cittadini".