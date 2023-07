Avanti Montegranaro attacca: non è stato il Veregra del riscatto

È impietosa la critica mossa da Avanti Montegranaro alla 25a edizione del Veregra Street Festival. Una critica che non risparmia nessuno, dalla direzione artistica, alle scelte (anche economiche) dell’amministrazione comunale, e che salva le associazioni cittadine "per il loro enorme impegno" e gli organizzatori di eventi collaterali "tra cui quelli di piazza Mazzini che hanno attratto tantissimi giovani e hanno dato davvero vita a questo festival. Per l’ennesima volta, i privati devono riempire le mancanze di ciò che dovrebbe essere garantito dall’ente pubblico, essendo la vera forza attrattiva della città".

Cosa non è andato per il verso giusto? "Vogliamo sottolineare la scelta di metodo, la scelta politica di gestire tutto all’interno delle mura comunali, senza affidare la direzione artistica a professionisti del settore, oltre alla riduzione dei fondi previsti per il festival". E’ stata un’edizione che, secondo il gruppo di minoranza, "doveva essere quella del riscatto dopo il periodo pandemico, ma così non è stato. Pochi spettacoli, poca innovazione e soprattutto una scarsa organizzazione logistica degli eventi. Anziché festeggiare le nozze d’argento e mantenere quella caratura internazionale che presuppone uno standard necessariamente elevato, sembra che il festival abbia preferito diventare una sagra di paese".

Critiche come se piovesse su tutti i fronti: "Il dépliant non conteneva una mappa per indicare a chi veniva da fuori i luoghi degli spettacoli; gli orari delle esibizioni spesso e volentieri in ritardo quando non soppressi per mancanza di tempo; gli spettacoli del venerdì spostati al teatro senza un reale rischio di pioggia; mancanza di esibizioni degne di nota; malinconico vedere che nell’ultima giornata, alle ore 21, non vi fosse neanche uno spettacolo". Infine, l’attacco politico: "L’attenzione dell’amministrazione era rivolta più alle passerelle con amici sindaci che all’evento. Forse, dovrebbe ragionare sulle scelte politiche fatte e insieme dovremmo iniziare a pensare come trasformare e dare nuova competitività a un festival che sembra non essere più tale".

