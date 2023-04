Avanti Montegranaro contro Venanzi: "E’ inadeguato"

Avanti Montegranaro ritiene "intollerabili e inaccettabili i modi e gli atteggiamenti mostrati dalla maggioranza verso l’opposizione" e, se non viene rivalutata la scelta fatta per il ruolo di presidente del Consiglio comunale, Niccolò Venanzi (Fd’I), la minoranza intende presentare un esposto al Prefetto. "E’ inadeguato a rivestire quel ruolo. Non conosce e, quando gli conviene, non fa rispettare il regolamento. Non è all’altezza di un ruolo che dovrebbe essere equilibrato, e non perde occasione per abusare del suo ‘potere’ e inveire contro noi dell’opposizione". Nell’ultimo consiglio, sulla scorta di quanto dichiarato dal sindaco Endrio Ubaldi sui festeggiamenti per il 25 aprile "abbiamo colto l’occasione per manifestare soddisfazione nel constatare che, a differenza dell’anno passato, è stata prevista una celebrazione degna della ricorrenza". Ma "il presidente del consiglio, in linea con i suoi ideali politici, non si è fatto scrupoli nel togliere la parola al nostro consigliere, Ediana Mancini, ribadendo che può farlo quando e come vuole. E anziché riprendere il presidente, il sindaco lo ha elogiato. Una vergogna guardare alla festa della Liberazione dal regime nazifascista con disprezzo, così come lo è assumere l’atteggiamento irrispettoso, prepotente e da bulli di quartiere verso chi sta esprimendo il suo pensiero, togliendogli la parola. Grave sentirgli dire: ‘Qui si fa come dico io’".