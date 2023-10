Avanti Montegranaro: di nuovo tra i cittadini

"A due anni dalle elezioni amministrative, torniamo a girare per i quartieri per ascoltare i cittadini": è con questo intento che Avanti Montegranaro ha fissato un primo incontro pubblico per domani sera, al Circolo Vecchio Pozzo (ore 21.15). "Finora abbiamo svolto la nostra opposizione soprattutto nell’ambito degli organi istituzionali, portando in consiglio interrogazioni su ambiente, stato delle strutture e scuola. Abbiamo discusso quasi una mozione per ogni consiglio sollevando l’attenzione sulla necessità di un comitato scuola, sulla sanità e su altre necessità per il paese. La maggior parte di queste mozioni non sono state approvate dalla maggioranza". Per Avanti Montegranaro "l’operato dell’amministrazione Ubaldi è pieno di falle".