Avanti Montegranaro: "Niente Carnevale, amministrazione immobile"

Carnevale festeggiato ovunque, ma non a Montegranaro, eccezion fatta per le tradizionali iniziative degli Scout e dalla Croce Gialla, ai quali va "un doveroso ringraziamento" dice la minoranza Avanti Montegranaro che si rivolge criticamente all’amministrazione del sindaco Endrio Ubaldi: "Dopo la pandemia, mentre alcuni Comuni hanno organizzato eventi degni della tradizione, il nostro è rimasto con le mani in mano, sperando che qualcun altro (Veregra Street o Festa della Birra) facesse il lavoro al posto suo". Tanto basta ad Avanti Montegranaro per stigmatizzare "l’immobilismo politico di Ubaldi&C che non è una novità per i montegranaresi, soprattutto quando si tratta di prestare attenzione ai giovani, considerato il disinteresse del Comune nell’organizzare eventi che coinvolgano tutte le generazioni". La minoranza evidenzia le conseguenze negative dell’atteggiamento del Comune "che contribuisce a metterci in ombra agli occhi di altri Comuni, e ci priva del senso di collettività e condivisione, per non parlare dell’occasione persa di aiutare le piccole attività locali. Da tempo i commercianti rappresentano una questione di secondaria importanza per la maggioranza e le richieste che avanziamo per dare un supporto al commercio restano senza risposta o l’amministrazione si profonde in scuse varie, riversando le responsabilità su enti terzi". La risposta di Ubaldi: "Sono stati organizzati due veglioni col patrocinio del Comune per l’uso della Bombonera. Abbiamo ritenuto che fare una manifestazione che andasse a sovrapporsi ad altre del territorio non avrebbe richiamato molte persone. Inoltre, il carro organizzato dai nostri concittadini, con cui mi congratulo, era già impegnato per altre sfilate. Se per l’anno prossimo, dovessero arrivare proposte o ci fosse qualcuno pronto a riorganizzare la sfilata, siamo disposti a prenderle in considerazione e dare il nostro contributo".