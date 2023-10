Avanza il cantiere del mercato coperto

Procede senza intoppi la realizzazione del progetto di risanamento e ammodernamento del mercato coperto. Il primo stralcio dei lavori per l’importo di 127.430,21 euro è stato aggiudicato alla ditta Celi Costruzioni di Falerone la quale ha proposto un ribasso del 10,250%. I lavori riguardano la messa in sicurezza dell’area stradale esterna alla struttura e la riqualificazione dell’ingresso sud. La ditta che si è aggiudicata i lavori ha 98 giorni di tempo per portarli a termine. Il principio informatore di cui l’architetto incaricato, Irene Sagripanti, ha tenuto conto nella redazione del progetto è stato il mantenimento della funzione storica della struttura. Per perseguirlo si è posta tre obiettivi: valorizzazione degli spazi pubblici esterni ad uso pedonale, polifunzionalità di quelli interni, minimizzazione dei consumi energetici con impianto fotovoltaico e pompa di calore. Per sviluppare la progettazione l’architetto ha preso lo spunto da una foto d’epoca da cui si evince che anticamente il mercato era aperto sulla strada.

Adesso, invece è un bunker: "Questo cambierà – assicura l’architetto -, partendo dall’ingresso principale che potrebbe portare visibilità e apertura al pari di un tempo; le vetrate centrali saranno liberate, la volta sarà valorizzata aumentando l’illuminazione; l’area di fronte alla facciata diventerà una piazza senza auto; in prospettiva la polifunzionalità abbinerà somministrazione e commercio, con il recupero della terrazza superiore; i banchi di frutta e verdura diventeranno tavolini e sedie per poter consumare".

Silvio Sebastiani