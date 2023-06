Avanzo in bilancio, ma non è tutto positivo

L’avanzo di amministrazione che risulta dal rendiconto finanziario del 2022 ammonta a circa 57mila euro (25mila per la parte relativa gli investimenti e 32mila di parte libera). Per i consiglieri del Pd, Fabiano Alessandrini e Mirco Romanelli, (ex assessore al bilancio): "Se c’è poco avanzo, significa che è stata fatta una buona programmazione e sono stati raggiunti gli obiettivi. L’anticipazione di cassa che abbiamo deliberato ha consentito di aprire in tempo la scuola materna. Rimarchiamo l’efficacia e l’efficienza della passata amministrazione".

Una difesa d’ufficio condivisa anche dall’ex sindaco (oggi presidente del consiglio) Alessio Terrenzi: "Abbiamo fatto il massimo con i soldi che avevamo ed è questo che un’amministrazione deve fare, non pensare ad avere un avanzo cospicuo. Tutte le delibere hanno un parere tecnico e contabile positivo per cui i soldi c’erano. Non sono rammaricato di nulla". Diverso il punto di vista dell’assessore al bilancio, Claudia Bracalente che, pur precisando che l’ente non è in dissesto e condividendo le posizioni di Terrenzi, non ha nascosto la preoccupazione, avallata dal collegio dei revisori dei conti, sul dato fortemente negativo dei tre indici da rispettare nel bilancio. "Il problema di questo bilancio è che, per il primo anno, abbiamo indici negativi: l’equilibrio di competenza negativo per oltre 600mila euro, l’equilibrio di bilancio per oltre 1,5 milioni e l’equilibrio complessivo per altri 1,5 milioni. Mi preoccupa non sono stati raggiunti gli obiettivi di finanza pubblica". L’ente non è esposto a conseguenze sanzionatorie, ma urge correre ai ripari e la Bracalente si è subito attivata con giunta e responsabili di settore "per verificare gli impegni fatti e gli accertamenti, cercare di sanare la situazione e non ripetere nel 2023 gli stessi comportamenti che hanno portato agli squilibri. I revisori dei conti si sono raccomandati di perseguire, nella corrente gestione, il risultato degli equilibri di bilancio, per cui stiamo verificando il reperimento di risorse finanziarie finalizzate all’assunzione degli impegni di spesa".

A Romanelli che sottolineava che, per metà 2022 ha governato l’amministrazione guidata dal sindaco Alessio Pignotti (anche lui ex amministratore, ma rimasto silente per tutto il tempo), Bracalente ha risposto: "Siamo entrati in carica a luglio e abbiamo trovato tutto già predisposto, programmi e impegni di spesa, e abbiamo portato a termine quanto già deciso in precedenza. Il problema è che sono state spese somme eccessive rispetto agli accertamenti: di qui, gli squilibri". Alla fine, il Pd che si era astenuto sul previsionale, ha votato contro un rendiconto in larga parte frutto del proprio lavoro nella precedente amministrazione.

Marisa Colibazzi