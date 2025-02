Aveva 10 grammi di cocaina nel marsupio

Quando ha visto i carabinieri ha cercato di disfarsi della droga, ma gli starni comportamenti hanno dato nell’occhio e il suo tentativo è andato a vuoto. I militari del Comando provinciale di Fermo proseguono con attenzione i servizi dedicati al contrasto allo spaccio e al consumo di droghe sul territorio.

In tale contesto i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Fermo hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 41enne argentino, che per sottrarsi agli accertamenti da parte di una pattuglia intenta ad eseguire controlli sul lungomare fermano, si era dato precipitosamente alla fuga abbandonando a terra un marsupio che, prontamente recuperato, era risultato contenere 30 involucri di plastica termosaldati con all’interno cocaina, per un peso complessivo di 10 grammi, nonché due telefoni cellulari.

Analoga attenzione è stata dedicata al contrasto del fenomeno del consumo delle sostanze stupefacenti e nel corso di mirati servizi di contrasto al fenomeno, sono state sette in tutto, tra cui due minori, le persone segnalate per detenzione e uso di sostanze stupefacenti alla locale prefettura per i provvedimenti del caso. Le sanzioni consistono nella sospensione o nel divieto di ottenere la patente di guida o il patentino, il porto d’armi, il passaporto e la carta di identità per l’espatrio e il permesso di soggiorno per stranieri.

