Aveva nascosto la droga in un calzino: condannato

Quando si era accorto che i poliziotti stavano per far scattare un blitz nella sua abitazione, aveva nascosto la droga in un calzino per poi tentare di lanciarla dalla finestra. La cosa non era sfuggita all’occhio attento degli agenti in servizio, che avevano preventivamente circondato la casa, e quel marocchino era finito nei guai, anche perché all’interno dell’abitazione erano stati rinvenuti una bicicletta e un monopattino elettrici rubati. Per questo motivo un 23enne domiciliato a Porto San Giorgio e finito sotto processo ed è stato condannato a due anni di reclusione per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il nordafricano era stato smascherato nel corso di uno specifico servizio antidroga predisposto a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini relative ad una presunta attività di spaccio a Porto San Giorgio. I poliziotti della squadra mobile avevano effettuato un controllo nei confronti del marocchino, irregolare sul territorio nazionale, che era stato trovato in possesso di eroina, cocaina e hashish. Il blitz era scattato presso uno stabile situato lungo la strada statale adriatica e, mentre alcuni degli agenti avevano annunciato la presenza della polizia, altri uomini della questura, a titolo precauzionale e come da prassi, avevano vigilato il retro della casa. Proprio i poliziotti dietro all’immobile avevano notato il 23enne affacciarsi rapidamente dalla finestra di una stanza dell’appartamento, tenere in mano un involucro di colore grigio e tentare il lancio all’esterno, gesto che non aveva più compiuto, alla vista dei poliziotti in strada. Alla luce del tentativo di disfarsi di qualcosa, i gli uomini della squadra mobile avevano deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare, a seguito della quale avevano rinvenuto un calzino annodato all’estremità e un pacchetto di sigarette aperto. All’interno del calzino erano nascosti un barattolo in plastica con coperchio e un accendino: nel barattolo c’erano 13 involucri di eroina, mentre all’interno dell’accendino altri 6 involucri di cocaina. All’interno della scatola di sigarette vi erano poi quattro pezzi di hashish e un ulteriore dose di cocaina. Oltre alla droga, in camera da letto, erano stati rinvenuti un monopattino elettrico e una bicicletta elettrica, dei quali il marocchino non era stato in grado di dimostrare la lecita provenienza, motivo per cui erano stati sottoposti a sequestro. Gli accertamenti ulteriori avevano verificato che i mezzi di locomozione in questione erano stati oggetto di furto.

Fabio Castori