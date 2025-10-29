Aveva rapinato una farmacia con un martello: scatta il processo

Incappucciato e armato di martello, aveva rapinato una farmacia e poi era scappato in auto. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, un giovane operaio edile di 29 anni, residente in Calabria, è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al Collegio penale del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di rapina aggravata, appropriazione indebita e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Il 29enne era stata arrestato nella mattina del 21 ottobre 2024 dai carabinieri delle stazioni di Fermo e Porto San Giorgio, dopo aver messo a segno un colpo alla farmacia "San Tommaso" armato di martello. L’episodio si era verificato intorno alle 10, presso la farmacia fermana, dove il 29enne, incappucciato e armato di un martello da muratore a coda di rondine, aveva minacciato una dipendente, costringendola a consegnare il contante in cassa, pari a poche centinaia di euro. Immediatamente dopo, l’autore del colpo si era dato alla fuga a bordo di una Opel Zafira risultata oggetto di appropriazione indebita in Puglia, come da denuncia presentata dal proprietario il 20 ottobre scorso presso i carabinieri di Lucera. Grazie all’ottimo lavoro investigativo dei militari dell’Arma, che avevano utilizzato le telecamere di videosorveglianza pubblica e privata, era stato possibile risalire rapidamente all’auto utilizzata dal rapinatore. I carabinieri avevano quindi tracciato il veicolo, già pochissimi minuti dopo il colpo, localizzandolo e bloccandolo a Fermo, a poca distanza dal luogo della rapina, lungo via Giovanni da Verrazzano. L’auto era stata circondata da due pattuglie e il rapinatore era stato costretto ad arrendersi. Durante il controllo, il 29enne era stato perquisito e trovato in possesso di parte della refurtiva e del martello utilizzato per commettere il reato. Determinante anche la visione dei filmati di videosorveglianza della farmacia che avevano consentito di focalizzare la corporatura e gli abiti del malvivente.

