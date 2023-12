Aveva rubato i soldi delle offerte dalle canoniche di due chiese ed era fuggito con l’auto della madre, facendo momentaneamente perdere le sue tracce. Per evitare di essere identificato aveva poi denunciato il furto della vettura, dichiarando il falso. Il piano, però, era stato scoperto dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fermo e da quelli della stazione di Fermo, che avevano identificato e denunciato per furto e simulazione di reato un pregiudicato di 40 anni originario di Giulianova. L’uomo, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, è stato rinviato a giudizio e ora, come detto, dovrà rispondere davanti al giudice del tribunale di Fermo dei reati di furto aggravato e simulazione di reato. Tutto era iniziato da un’attenta e minuziosa indagine dei militari dell’Arma scaturita da alcuni furti e tentati furti avvenuti alla fine del mese di novembre 2022 all’interno delle canoniche rispettivamente della chiesa di San Giovanni Battista di Grottazzolina e di quella di San Giovanni Bosco di Fermo, dove era stato trafugato denaro contante provenienti dalle offerte dei fedeli per un totale di circa 500 euro. Dagli accertamenti, eseguiti anche attraverso la raccolta di testimonianze e mediante l’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e provati presenti nei comuni di Fermo e Grottazzolina, i carabinieri erano stati in grado di riconoscere il ladro che, a bordo di un’auto intestata alla madre, aveva poi guadagnato la fuga dopo i colpi.

Le indagini, condotte a ritmi serrati, avevano poi consentito di deferire l’uomo alla Procura della Repubblica di Fermo anche per simulazione di reato, visto che, dopo aver messo a segno i furti, al fine di eludere controlli incrociati e le responsabilità a suo carico, aveva denunciato il furto dell’auto utilizzata presso i carabinieri di Giulianova. Dalle indagini, però, era risultato che, nell’arco temporale indicato nella denuncia, il veicolo era stato in realtà in suo possesso ed era stato utilizzato dal 40enne per mettere a segno i colpi. Quindi, al termine delle indagini e sulla base degli elementi probatori raccolti, l’uomo è stato rinviato a giudizio.

Fabio Castori