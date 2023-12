Avevano droga e armi. Condannati a cinque anni

Un etto e mezzo di droga, un coltello, un coltello militare, 18 proiettili per mitragliatrice sequestrati e due nordafricani residenti a Sant’Elpidio a Mare denunciati. Era stato questo il bilancio di un’operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza, che si era snodata a cavallo delle province di Fermo e Macerata e che ha fatto finire alla sbarra un 30enne tunisino, domiciliato a Civitanova Marche, ma residente a Sant’Elpidio a Mare e un suo connazionale di 23 anni. Entrambi sono stati chiamati a rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dispaccio e detenzione illegale di armi. Al termine del processo il 30enne è stato condannato a tre anni di reclusione, mentre al più giovane, considerato un complice con una posizione marginale, è stata inflitta una pena di due anni. I militari delle Fiamme Gialle erano entrati in azione nel novembre 2018 senza lasciare scampo ai due pusher elpidiensi di origini tunisine. Tutto era iniziato in una via di Civitanova Marche adiacente al lungomare Piermanni, dove gli uomini delle Fiamme Gialle avevano fermato un’auto condotta dal 30enne. Nel corso del controllo, l’unità cinofila antidroga di supporto alla pattuglia, aveva segnalato con insistenza che il giovane aveva avuto da poco contatti con sostanze stupefacenti. Ciò aveva indotto i militari ad approfondire la posizione del tunisino e, nel corso della successiva perquisizione presso il domicilio di Civitanova Marche, avevano rinvenuto e sequestrato 6,5 grammi di cocaina, mentre, occultato sotto il materasso, era stato trovato un coltello di tipo militare, con una lama da 25 centimetri, oltre a 1290 euro in contanti, presumibilmente provento dello spaccio. Gli indizi acquisiti nel corso della perquisizione avevano indotto i finanzieri ad estendere le attività anche presso la residenza del tunisino a Sant’Elpidio a Mare. Qui i militari avevano trovato e identificato un connazionale di 23 anni, al quale erano stati sequestrati 97 grammi di hashish, 11 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Erano stati anche sequestrati 18 proiettili per armi da guerra illegalmente detenuti. Entrambi i tunisini, con piccoli precedenti alle spalle, erano stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Fabio Castori