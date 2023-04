"Avevo voglia di scrivere storie vere Ed ecco la vita dei bambini del Kashmir"

Luca Azzolini, autore del romanzo ‘La strada più pericolosa del mondo’, a 39 anni ha già scritto più di settanta libri.

Perché ha scelto il tema della scuola?

"Un tema per me molto importante e ritorna anche in altri miei libri, ad esempio ‘Dragon game’, romanzo che parla di bullismo tra i banchi di scuola, un argomento che ho particolarmente a cuore, visto che da ragazzino ne sono stato vittima. Ma quando mi sono imbattuto nella ‘Ciadar’, la strada più pericolosa del mondo, ero alla ricerca di una storia che illustrasse il sacrificio di andare a scuola". Fin da subito ha pensato di scrivere questo tipo di libro? "Per me questo è un libro molto importante perché è stata la mia prima storia vera. Avevo voglia di scrivere storie vere e quando ho letto della vita dei bambini del Kashmir, mi è venuta voglia di raccontare la loro avventura. Ritengo che siano le storie che vengano a bussare alla spalla dello scrittore, non è lo scrittore a cercarle".

Avrebbe il coraggio di affrontare quella strada per andare a scuola?

"Il Luca di 11-12 anni sarebbe rimasto al villaggio di Zangla, il Luca più maturo invece avrebbe rischiato. Sono una persona molto testarda, sempre impegnata per raggiungere l’obiettivo. Alla vostra età giocavo a fare lo scrittore e a 18 anni ne ho avuto la piena consapevolezza. Ho scritto un primo romanzo ma non l’ha voluto nessun editore, e così per i tre successivi. Ma non mi sono arreso e il quinto è diventato il mio primo libro pubblicato".

C’è un’esperienza personale che l’ha spinta a scrivere questa storia?

"Con questo libro volevo trasmettere quanto per me la scuola fosse stata importante. La scuola ci permette di capire le cose che ci piacciono realmente, ci insegna quello che può essere il nostro percorso".