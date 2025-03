Avis comunale, assemblea dei soci per l’ok al bilancio

Assemblea annuale dei soci Avis Monte Urano che ha visto l’approvazione del bilancio e la relazione sull’attività svolta. Hanno partecipato ai lavori anche il vice sindaco di Monte Urano Marco Marziali e Stefano Solini, vice presidente Avis Provicniale Fermo. "Il 2024 è stato un anno complesso per le donazioni – ha sottolineato la presidente Simona Tomassetti – per la chiusura di alcuni centri trasfusionali ma in tanti fortunatamente si sono recati presso il centro di Fermo. Tante le iniziative cui abbiamo partecipato che hanno consentito di raccogliere nuove adesioni. Pensiamo alla Camminata in Rosa, l’inaugurazione una panchina gialla, il terzo torneo di padel oltre alla partecipazione al corso di Primo Soccorso organizzato sul territorio di Monte Urano dalla Croce Azzurra. In occasione della consegna della Costituzione ai neo diciottenni, è stata loro fornita una lettera informativa con il modulo di iscrizione all’Avis. Nel 2024 sono stati registrati ben 11 nuovi donatori e 9 in attesa di effettuare la prima donazione". Tutte iniziative che si punta a confermare anche per il 2025 con la possibilità di stipulare con il Comune una convenzione simile a quella già esistente con l’Aido. Il bilancio è stato presentato da Monica Mancini mentre pergamene per la prima donazione nel 2024 sono state consegnate a Fabio Paradisi e a Gianluca Mattiozzi. L’Avis Monte Urano può contare su 101 donatori, 78 uomini e 28 donne. Per le cause già dette le donazioni sono diminuite da 162 nel 2023 a 118 nel 2024, con un lieve aumento del plasma, che passato da 39 a 42. Infine l’elezione del nuovo consiglio direttivo con nove componenti e uno supplente: Simona Tomassetti, Ettore Canali, Monica Mancini, Silvia Petrini, Francesco Amore, Roberto Moretti, Andrea Ferracuti, Maria Grazia Gasparroni, Srhir Hassan e Emanuele Zega quale membro supplente . Il vice sindaco Marziali ha ringraziato l’associazione per il lavoro svolto ribadendo la vicinanza dell’amministrazione comunale e garantendo il proprio sostegno alle future iniziative volte a coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

Roberto Cruciani