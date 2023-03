Avis di Monte Urano La presidente: dobbiamo crescere tra i giovani

Si è svolta nel fine settimana l’assemblea annuale dei soci della sezione dei Monte Urano dell’Avis nella sala riunioni del comune. Presenti oltre alla presidente Simona Tomassetti, il primo cittadino Moira Canigola, Danilo Lanciotti dell’Admo, Monica Mancini quale delegata dell’Avis Provinciale, Giovanni Lanciotti dell’Avis regionale e la presidente provinciale Avis Elena Simoni. L’occasione per fare il punto della situazione su iniziative, nuovi soci ed iniziative portate avanti come evidenziato proprio dalla presidente Tomassetti. "Oltre alle campagne di sensibilizzazione con i gazebo – ha detto –, da sempre messe in atto, abbiamo puntato lo scorso anno su nuove iniziative come ad esempio quella del primo torneo Avis Paddle in collaborazione con il circolo tennis cittadino. Essere donatore significa fare del bene agli altri ma anche a se stessi, significa essere in salute ed essere controllati. In questo 2022 abbiamo avuto otto nuove prime donazioni, un numero in aumento e questo ci fa sperare". Dai 34 soci del 2017 ai 91 attuali, la crescita è evidente considerando che ci sono 10 nuovi iscritti pronti a fare la loro prima donazione.

"Andando ad analizzare le fasce di età, possiamo e dobbiamo crescere ancora nella fascia che va dai 18 ai 25 e dai 26 ai 35 anni. Per questo l’idea è quella di andare nelle scuole guida, per spiegare ai neo maggiorenni il significato del dono. Oltre a questo per il 2023 – conclude la presidente – continueremo con i gazebo informativi negli eventi che si svolgono nel territorio, potenzieremo la presenza sui social, Monte Urano ospiterà "Coloriamoci di rosa" per far conoscere al meglio le bellezze cittadine, ci sarà la seconda edizione del torneo di paddle e con il sindaco abbiamo pensato di informare tutte le persone che rinnovano i propri documenti di identità sulla presenza dell’Avis e su come si possa diventare donatori".

Roberto Cruciani