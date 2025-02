Avis di Torre San Patrizio: Ripani confermato presidente, tutti gli eletti

Una sezione attiva e che guarda al futuro quella dell’Avis di Torre San Patrizio che domenica svolta ha vissuto una giornata speciale. Si è svolta l’assemblea elettiva dei soci, momento importante di confronto. All’interno della riunione sono anche state rinnovate le cariche istituzionali che resteranno tali per i prossimi quattro anni all’interno del direttivo. Conferma nel ruolo di presidente per Roberto Ripani, vicepresidente Alessandro Marinelli, tesoriere Stefano Sollini, Alessio Andreani nel ruolo di segretario mentre sono stati nominati quali consiglieri Erika Evandri, Giulia Mazzieri, Federica Vellini, Matteo Ciucani, Massimo Damen, Fabio Fortuna e Nicolò Minnucci. All’interno del confronto della serata è stato sottolineato il grande ringraziamento per tutti i donatori della comunale di Torre San Patrizio. "Altruismo, generosità e senso civico sono valori che danno un senso alla nostra esistenza e sono un grande patrimonio per il futuro delle prossime generazioni. Orgogliosi di fare parte di questa grande famiglia. Donare è un dovere ma sempre e soprattutto un piacere". Questo il messaggio diffuso attraverso la pagina social dell’associazione, sottolineando soprattutto l’importanza del concetto di dono.