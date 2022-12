Avis in festa a Montegiorgio: "Avviciniamo i giovani al volontariato"

La sezione Avis di Montegiorgio festeggia il suo raduno annuale nel segno dell’allegria e ribadisce l’impegno dei donatori, oltre alla necessità di potenziare il servizio nella media Valtenna. Lo scorso 28 dicembre nella splendida cornice del teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, si è tenuta la rappresentazione dalla compagnia ‘Li Rmasti’ di Falerone, con la commedia ‘Duia succede a Natà’, per la regia di Matteo Colibazzi. L’evento organizzato dalla sezione Avis ‘Ortelio Ortenzi’ di Montegiorgioe, in collaborazione con il Circolo culturale Magnum, è stato voluto per ringraziare i donatori per la costante generosità nel compiere il gesto del dono del sangue, i soci delle due associazioni, i simpatizzanti e gli amici, è stata anche un’occasione per trascorrere una serata in allegria e scambiarsi gli auguri. A margine dello spettacolo in chiusura si è tenta a sorpresa l’esibizione del violinista amandolese Valentino Alessandrini, che ha incantato con le sue melodie il numeroso e attento pubblico con la piacevolezza di alcuni brani del suo repertorio, tributandogli un caloroso applauso. Dopo il saluto del padrone di casa il sindaco Michele Ortenzi, è stato il presidente dell’Avis di Montegiorgio Marco Armellini, a presentare una relazione sull’attività svolta nell’ultimo anno dall’associazione, che necessità di un ricambio generazionale. "La nostra sezione nel 2022 – commenta Armellini - è stata penalizzata da ben 19 giorni di chiusura del centro trasfusionale di Montegiorgio, più 4 giornate cadenti nei giorni festivi a causa della cronica mancanza del personale sanitario. Tutto ciò ha contribuito a una consistente riduzione del numero delle donazioni, che nel 2021 avevamo raggiunto quota 849 e nel 2022 ci siamo dovuti fermare a 761; un saldo negativo di 88 unità che in ambito provinciale diventano meno 388. Attualmente i donatori attivi che partecipano alla raccolta associativa sono 433, ma i dati testimoniano una preoccupante avanzata dell’età nella fascia tra i 36 e 55 anni e un calo tra 18 e 25 anni. È necessario attivare politiche finalizzate ad avvicinare le nuove generazioni ai temi della solidarietà sociale per sensibilizzarle maggiormente sui temi del volontariato, incentivandone la disponibilità ad entrare in contatto e impegnarsi nelle associazioni".

Alessio Carassai