Avis, le donazioni sono in aumento

La sezione Avis di Montegiorgio grazie all’attività di donatori e volontari, continua a svolgere una preziosa funzione di raccolta nella media Valtenna, ma le chiusure del centro prelievi nell’ospedale Diotallevi di Montegiorgio ha ridotto notevolmente le reali capacità dell’associazione. E’ il presidente della sezione di Montegiorgio Marco Armellini, in una recente riunione del Direttivo a cui ha partecipato anche la presidente dell’Avis provinciale Elena Simoni a tracciare il bilancio. "Nonostante le molte giornate di chiusura del centro trasfusionale di Montegiorgio – spiega Armellini - per cause interne all’Azienda sanitaria e non dipendenti dalla nostra Associazione: lavori in corso e mancanza di medici, la raccolta di sangue intero e plasma ha dato risultati confortanti, con 36 donazioni in più rispetto all’anno scorso, di cui 7 di sangue intero e 29 di plasma. Consideriamo però che siamo in debito rispetto alla raccolta associativa del 2022. Se è vero che i donatori attivi sono passati da 259 a 344, con 85 unità in più, preoccupante è la situazione dei nuovi donatori, solamente 2 nuovi donatori in più rispetto all’anno precedente e preoccupa anche l’età dei donatori, mediamente alta". Una situazione che rispecchia una tendenza regionale. "Purtroppo il sistema trasfusionale marchigiano – continua Armellini - sta vivendo un difficile periodo dovuto alla cronica mancanza di medici, ma attualmente il problema più rilevante riguarda l’officina regionale per la lavorazione di sangue e di plasma provenienti dai Centri trasfusionali di tutte le Marche. Se queste problematiche non saranno risolte in brevissimo tempo non sarà più possibile assicurare la sufficienza ematica e di medicinali plasmaderivati. La nostra attività di sensibilizzazione è sempre presente sul territorio, fra le tante attività: l’8 luglio dopo anni di stop forzato dovuto al covid, abbiamo ripristinato la festa del donatore, nel 63° anniversario di fondazione, in quella occasione sono state consegnate le benemerenze ai soci donatori. Il 26 novembre abbiamo partecipato alla camminata nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E’ opportuno ricordare gli incontri con gli studenti delle scuole medie di Falerone, Servigliano e Montappone, per parlare loro dell’Avis e delle sue finalità sociali e sanitarie. Ringraziamo anche la parrocchia di Montegiorgio, la Società pongistica Virtus di Servigliano e gli sponsor che ci sostengono".

Alessio Carassai