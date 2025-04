Avis, nuove aperture per il centro di raccolta

Non vedevano l’ora all’Avis elpidiense di poter informare i propri iscritti le date delle aperture del centro di raccolta di Sant’Elpidio a Mare volute dal nuovo direttore della Medicina Trasfusionale dell’Ast 4, Gianluca Riganello per rilanciare la raccolta su tutto il territorio: "Invitiamo tutti i donatori ad approfittare. Grazie a Riganello che si sta spendendo per invertire l’andamento delle donazioni – dice Sandro Birilli, presidente sezione Avis ‘V. Scoccini’ – abbiamo il piacere di comunicare che, in aprile, il nostro centro raccolta aprirà anche nei martedì 8-15-22 e 29, Aperture che si sommeranno a quelle già in calendario del 5-10-12 e 24. In tutto 8 mattinate dedicate alle donazioni. Sono ulteriori aperture previste per recuperare le sacche perse nei mesi scorsi per le note difficoltà dovute alla carenza di personale". Per prenotare: 0734 6253455 – 328 5940920.