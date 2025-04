"Avrebbe un valore doppio aiutandoci anche nel cratere"

Il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli è stato da sempre un grande sostenitore della Zes (Zone Economiche Speciali) per andare incontro alle esigenze di un territorio che sta affrontando una forte crisi conseguenza anche del sisma, che ha incrementato rapidamente i processi di spopolamento delle aree interne, impoverendo il tessuto economico e produttivo.

Sindaco Marinangeli, che significa Zes? "La Zes per i nostri territori ha un valore raddoppiato, sia perché siamo aree interne, ma anche perché ricadiamo all’interno del cratere sismico".

È una questione che va avanti da molto. "Mi ricordo che a giungo 2021 nella città di Ascoli Piceno venne organizzato un convegno sul tema Zes, ospite l’allora Ministro per il sud Mara Carfagna, il Commissario straordinario per la ricostruzione a quel tempo Giovanni Legnini, oltre agli Amministratori regionali e locali".

Che effetto ebbe questo convegno? "A seguito di questo incontro una decina di sindaci dell’area montana, fra cui il sottoscritto, prepararono un documento congiunto in cui si rimarcavano due fattori essenziali per garantire a questi territorio di uscire dalla situazione di difficoltà che stavano vivendo".

Ovvero? "Il sostegno alle attività produttive per l’acquisto di nuovi sistemi e macchinari per rinnovare le aziende, ma soprattutto la decontribuzione del costo del lavoro al 30 per cento".

C’erano esempi a cui rifarsi? "Certo, questo documento era stato preparato sulla scia dell’esperimento estremamente positivo che era stato già adottato per una nota azienda che aveva costruito una nuova attività nel comune di Arquata del Tronto".

Elementi che hanno spinto a fare ulteriori considerazioni. "La Zes è stata pensata per stimolare gli investimenti e l’occupazione nella aree considerate depresse. Purtroppo i nostri territorio montani soffrono già questa situazione, inoltre negli ultimi anni il sisma ha contribuito in maniera determinata ad accentuare il calo demografico".

Che fare, dunque? "Come ribadito più volte anche dal Commissario alla ricostruzione Castelli, non è sufficiente ricostruire gli edifici, ma creare le condizioni per creare lavoro e servizi per riportare ricchezza e residenti nel territorio. Infatti, negli ultimi mesi abbiamo già notato i positivi effetti maturati dall’apertura del nuovo ospedale Beato Antonio di Amandola".

a.c.