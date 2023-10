Avvicinarsi al teatro grazie a Proscenio: gli appuntamenti

Una nuova stagione di laboratori per il teatro si sta avviando e la compagnia Proscenio propone alcuni appuntamenti per invitare chiunque lo desideri ad avvicinarsi alla recitazione a teatro. Gli insegnanti Lorenzo Marziali, Stefano De Bernardin e Stefano Tosoni sono gli stessi attori professionisti di Proscenio teatro che durante gli incontri saranno a disposizione degli intervenuti per chiarire le modalità di partecipazione e i progetti in programma per ogni gruppo di età. Lo scorso anno gli alunni, bambini, adolescenti, adulti e senior, sono stati numerosissimi e gli spettacoli di fine corso hanno intrattenuto centinaia di spettatori e inorgoglito i docenti. Previsti open day per chi fosse interessato, per gli adulti l’appuntamento è lunedì alle 21 a Lo spazio, in via Properzi. Per i preadolescenti, dai 10 ai 14 anni, appuntamento mercoledì, alle 16 per gli adolescenti, oltre i 14 anni, sempre mercoledì ma alle 18. Come lo scorso anno ci sarà anche un laboratorio bambin i(da 67 a 11 anni) il cui open day si terrà martedì alle 17, presso l’Atelier "Acruto Vitali" a Porto San Giorgio.