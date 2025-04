Avvio dei lavori al palas con il ministro dello sport Andrea Abodi

L’avvio dei lavori (per 6,8milioni di euro a base d’asta) per l’agognato completamento del nuovo palazzetto dello sport atteso da oltre 20 anni, collocato nella zona degli impianti sportivi intitolata a ‘Michele Gismondi’ sarà suggellato dall’arrivo, venerdì mattina, del ministero dello sport, Andrea Abodi. Un appuntamento che è stato comunicato pochi giorni fa e che è stato accolto con legittima soddisfazione dal sindaco Endrio Ubaldi e dall’amministrazione tutta.

"L’arrivo del ministro è atteso al cantiere del palazzetto dove ci sarà un sopralluogo che effettueremo anche alla presenza degli addetti ai lavori, della ditta appaltatrice e dei rappresentanti delle istituzioni provinciali e regionali. L’occasione sarà utile anche per mostrare al ministro l’intero complesso sportivo ‘Gismondi’ e i lavori che sono in corso anche nel campo sportivo attiguo al palazzetto, che ci consentiranno di ottenere il Certificato di Prevenzione Antincendi e per portare fino a 1999 i posti degli spettatori consentiti nelle tribune" spiega il sindaco Ubaldi.

Il momento clou della visita di Abodi, sarà intorno alle 15,30, quando l’incontro si trasferirà nella sala consiliare ‘Giovanni Conti’ per un incontro aperto alla cittadinanza e al quale sono state invitate tutte le associazioni sportive cittadine per un utile momento di confronto. Nell’occasione della visita istituzionale del ministro, è attesa anche la presenza, tra gli altri, del presidente della Regione, Francesco Acquaroli e del presidente della Provincia, Michele Ortenzi.

"Per la nostra città si tratta di un riconoscimento importante in termini di attenzione da parte del governo centrale e un momento storico per lo sport cittadino al quale mi auguro che ci sia una bella partecipazione delle nostre numerose realtà sportive" la chiosa di Ubaldi.