Avviso per il volontariato civico, si parte dal Veregra Street Festival

Quando si dice raggiungere due obiettivi in un sol colpo: con la pubblicazione dell’avviso per il reclutamento di volontari che vogliano prestare un servizio di supporto alle manifestazioni organizzate dal Comune, primo su tutte il Veregra Street Festival, l’amministrazione comunale ha promosso il volontariato civico e, nel contempo, ha creato le condizioni affinché soprattutto i cittadini più giovani, possano avvicinarsi a una forma di cittadinanza attiva, stabilendo un legame più profondo con le iniziative promosse in città. "E’ una iniziativa attraverso la quale vogliamo coinvolgere, in via sperimentale, anche i cittadini dai 16 anni in su e – spiega il sindaco Endrio Ubaldi – il primo evento in cui sarà possibile testare questo servizio di cittadinanza attiva sarà il Veregra Street, in programma dal 18 al 25 giugno". Il servizio di questi volontari sarà concordato con l’organizzazione del festival, "mentre l’assicurazione sarà a carico del Comune". Una iniziativa utile anche a creare una affezione maggiore dei giovani verso il Veregra che fa il paio con il concorso indetto tra gli studenti delle scuole medie, per individuare l’immagine da utilizzare come mascotte della 25 a edizione del Veregra Street. Le domande di adesione al volontariato civico vanno presentate entro il 31 maggio e il bando e il modello da compilare sono consultabili sulla rete civica montegranaro.fm.it. Infine, sono 12, al momento, le richieste di artisti per esibirsi anche a cappello durante il Veregra Street.