Avvocati e giornalisti sulle parole col professor Bambi della Crusca

"Le parole sono il mezzo con cui vestiamo i nostri pensieri e li comunichiamo; riflettono gli usi della società": questa, l’apertura del presidente della Provincia Michele Ortenzi in occasione del convegno ‘La parità non ha genere: il valore delle parole’, organizzato, nei giorni scorsi, dall’Ordine degli Avvocati di Fermo, Ordine Giornalisti delle Marche e dalla Commissione Pari Opportunità provinciale presso la sala consiliare della provincia. Concordi su fatto che il corretto uso delle parole sia fondamentale per dialogare e veicolare emozioni, il prefetto, Michele Roccheggiani, e la questora, Rosa Romano: "Le parole hanno una forza evocativa, hanno il potere di modificare la realtà. Da queste bisogna partire perché al cambiamento della posizione della donna nella società, non ha fatto seguito un pari cambiamento nella comunicazione anche se vero che altre lingue, quella inglese prevede il genere neutro, sono più facilitate rispetto all’italiano". Il giornalista Raffaele Vitali ha moderato l’incontro e passato il testimone alla organizzatrice e consigliera provinciale Luciana Mariani e all’avvocata Francesca Palma: "Le parole possono essere conservatrici, ma sanno essere rivoluzionarie e devono esserlo nel tema delle parità che è tutela senza genere di tutti i diritti". Ospite d’eccezione, il professore ordinario dell’Accademia della Crusca Federigo Bambi che ha posto l’accento sulla ‘Lingua di genere e Lingua giuridica’: "L’uso del termine professionale come prefetta, questora e avvocata dà fastidio perché la lingua vive nell’uso: non siamo abituati a usarle e pensare che la lingua è lo strumento fondamentale per il raggiungimento della parità data la sua azione performativa. In tal senso chi fa comunicazione ha grande responsabilità: iniziamo a evitare l’uso del maschile inclusivo, accordare gli aggettivi con la maggioranza dei sostantivi e usare il genere femminile per i titoli professionali". La conclusione è stata affidata a Donatella Sciarresi presidente della Cpo dell’ordine avvocati di Fermo: "Facendo un excursus sugli stereotipi di genere nella storia dell’umanità, partendo dalle donne ‘casalinghe’ già dalla preistoria passando per la mattanza delle streghe nel Medioevo, da sempre un dubbio mi accompagna: chi l’ha detto che ai neonati maschi si debba regalare la tutina celeste e alle femmine rosa?".

Gaia Capponi