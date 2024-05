Avvocati e liceali vincono a Roma. Torneo della Disputa, Fermo al top

Fermo sul podio più alto. L’Ordine degli Avvocati e il liceo classico "A. Caro" hanno conquistato il Torneo della Disputa. Si è tenuta a Roma la finale nazionale del Torneo della Disputa, progetto sulla legalità da sempre sostenuto dall’Ordine stesso.

Nella prestigiosa sede del Consiglio Nazionale Forense, all’interno della Sala Aurora, le squadre finaliste di Fermo, Teramo e Taranto si sono confrontate sulla frase di Stephen Hawcking "il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza". A primeggiare la compagine di Fermo. Le squadre hanno affrontato il contraddittorio sia in argomentazione che in controargomentazione.

La giuria era composta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, dalla prima Presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano e dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense Francesco Greco. A congratularsi con i vincitori è stato anche il sindaco Paolo Calcinaro insieme all’assessora comunale alla cultura Micol Lanzidei per questo risultato raggiunto, che ha portato alto il nome di Fermo anche in questa occasione.

Soddisfazione per la Presidente dell’Ordine degli avvocati di Fermo Fabiana Screpante che ha ricordato che l’Ordine fermano è il primo delle Marche a vincere questa competizione a cui ha partecipato per il terzo anno consecutivo e a cui quest’anno hanno aderito ben 32 ordini forensi.

Vivi ringraziamenti ha espresso al Liceo per l’impegno, la passione e la tenacia con cui è stato portato avanti questo progetto. Un grazie è arrivato per gli avvocati formatori impegnati per la realizzazione, ecco i nomi: Alessia Capretti, Laura Dumi, Simone Mancini, Stefano Chiodini, Daniela Donato, Lucia Ricci, Paolo Rossi e Michele Ferrini, nonché agli altri membri dell’Ordine che hanno accompagnato i ragazzi in questo viaggio, alle docenti tutores Marta De Optatis e Isabella Mezzabotta, alla dirigente, Stefania Scatasta, alla vicepreside Emanuela Giuliani, che hanno consentito la partecipazione degli studenti al progetto.

Questi i nomi degli oratori che si sono misurati fino alla vittoria a Roma: Chiara Pallotti, Alessia Azzurro, Leonardo Scagnoli, Alice Petrozzi, Nicola Fabiano, Mattia Musardo, Giada Benetti, Matteo Lupetti, Ilaria Verdecchia, Nizare Bolghazi, Sara Gallucci e Emily Vitali.

