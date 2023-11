Avvocati e pari opportunità, un incontro per sensibilizzare sul 25 Novembre

Non un evento formativo né un convegno bensì un momento di riflessione condivisa. È questo il senso dell’iniziativa promossa dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Fermo per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento, aperto a tutti gli operatori del diritto, è alle 10.30 di oggi in Tribunale. "Pensieri e parole", questo il titolo dell’iniziativa, vedrà alternarsi nella veste di lettori avvocati, rappresentanti delle associazioni forensi aderenti, magistrati del Tribunale, della Procura, personale di cancelleria e ufficiali giudiziari. Le parole sono della poetessa Alda Merini ma anche arrivano dagli stralci di atti processuali e da testimonianze di vittime di violenza. "Abbiamo selezionato una serie di brani e testi, spiega Laura Botticelli, Presidente del Comitato Pari Opportunità, con lo scopo di ricordarci e ricordare che è la cultura il primo viatico per la prevenzione della violenza di genere. Non parleremo quindi di norme ma vogliamo contribuire a costruire una società più giusta e più equa".