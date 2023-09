"Azienda elettrica, vendita irregolare". Scatta l’esposto della minoranza

"L’iter per la vendita dell’azienda elettrica Maglianese presenta a nostro avviso delle possibili anomalie, chiediamo un confronto con l’Amministrazione". Questo il concetto che ha spinto il gruppo di minoranza ‘Solidarietà per Magliano’ con i consiglieri Maria Federica Paoloni, Fabrizio Vitali e Tamara Belleggia a presentare un’interrogazione che sarà discussa in Consiglio comunale.

"La Sua della Provincia il 12 luglio 2023 ha dichiarato aggiudicataria della gara avvenuta a trattativa privata la società Dea spa di Osimo – spiega Maria Federica Paoloni -. Ma ci sono alcune situazioni che ci hanno spinto a valutare la procedura e su cui ci vorremmo confrontare con l’Amministrazione ma senza polemizzare".

"La posizione della Dea è stata considerata dalla Provincia regolare, infatti, nei mesi precedenti all’offerta aveva assorbito il ramo di distribuzione dell’energia elettrica della Odoardo Zecca srl, con conseguente cessione da parte di quest’ultima società. E’ però la posizione della Odoardo Zecca, e soprattutto i suoi rapporti con la società Energy Advisors srl, società che si è occupata della stima dell’azienda elettrica Maglianese e della definizione dell’intero iter di vendita compresa la stesura del contratto di cessione, ad aver catturato la nostra attenzione".

Partono da qui le richieste di chiarimento della minoranza. "Le due società infatti sono legate da una compartecipazione azionaria – continua Paoloni – cioè la Energy Advisors, è partecipata da Odoardo Zecca per il 12,83% ed oggi, a seguito del processo di fusione avvenuto poche settimane prima della offerta economica della Dea, risulta essere titolare del 34,02% del capitale azionario della Dea stessa. A tale proposito lo scorso 24 agosto abbiamo inviato all’Anac, Procura della Repubblica di Fermo e Mise una informativa per valutare se possano esserci le condizioni per un conflitto di interessi fra Energy Advisors, che ha fornito consulenza al Comune di Magliano e la Dea. Ciò anche alla luce del fatto che tramite il Pnrr, all’interno del contratto di cessione, la Dea riceverà dal Mise un finanziamento di 1.264.996 euro per interventi manutentivi e di miglioramento del sistema".

