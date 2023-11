Aziende agricole, l’assicurazione pesa

Conoscere il peso economico della gestione del rischio climatico per le aziende agricole, significa scoprire l’ennesimo ostacolo che gli imprenditori affrontano. Il cambiamento climatico la fa infatti da padrone incidendo fortemente sulla quantità, qualità e commercializzazione di prodotti agricoli, eppure assicurarsi è diventato un lusso che non tutti possono permettersi a causa dell’aumento del cosiddetto premio polizza. Inoltre, a fronte della scelta del singolo imprenditore di assicurare o meno le colture in essere, emerge la novità introdotta nel disegno di legge di bilancio 2024 che impone agli imprenditori la stipula di contratti assicurativi per gli immobili a copertura dei rischi derivanti da catastrofi naturali, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. A parlarne Paolo Acciarri, tra i maggiori imprenditori agricoli della regione Marche contitolare insieme al fratello Marco dell’azienda agricola Fratelli Acciarri di Ortezzano, produttrice di frutta tra cui la maggior quantità di produzione regionale di kiwi. "Prima dell’obbligo dell’assicurazione sugli immobili – dice – a tutela del settore agricolo soprattutto frutticolo, sarebbe stato molto più importante legiferare sui contratti assicurativi da eventi catastrofali e ricorrenti, per le colture in essere". Acciarri spiega che le coperture assicurative contro la grandine, il gelo, le alluvioni ed il vento, sono fondamentali per le aziende al fine della tutela delle proprie economie. Ma alla luce dei cambiamenti climatici che stanno caratterizzando gli ultimi anni, la gestione del rischio riscontra una duplice difficoltà. "Da una parte – dice – si fa fatica a trovare l’agenzia disposta ad assicurare perché comprensibilmente i fenomeni atmosferici stagionali non sono più prevedibili, dall’altra i costi sono aumentati a dismisura passando da un tasso del 4% di circa 15 anni fa, al 30% di oggi. Ciò rappresenta l’ennesimo colpo da ammortizzare". Parlando in termini concreti: attualmente assicurare contro le calamità naturali 100 mila euro di prodotto da raccogliere, ha un costo medio di 30 mila euro, contro i 4 mila circa (sulla stessa quantità) del passato. "Sono in attività da oltre 30 anni ed ho ereditato l’azienda da mio padre – dice Acciarri che produce frutta su oltre cento ettari di terreno – per cui conosco il valore delle coperture assicurative che sono facoltative sì, ma importantissime per la garanzia aziendale. I cambiamenti climatici degli ultimi anni rendono la stipula dei contratti, una prassi indispensabile ma quasi proibitiva. Ecco perché una regolamentazione nazionale inciderebbe in modo benefico sia sulla professionalità delle compagnie assicurative (annullando la possibile speculazione) sia per i produttori agricoli che da soli rischiano di non farcela". Paola Pieragostini