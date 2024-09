Aziende calzaturiere in vetrina. Missione alla fiera di Hong Kong

Nel prestigioso Hong Kong Convention & Exhibition Centre, è iniziato ieri il Centrestage, il principale evento di moda giungo alla sua nona edizione. L’evento si svolge fino al 7 settembre 2024 ed è organizzato dall’Hong Kong Trade Development Council, e presenta più di 250 marchi provenienti da oltre 17 paesi e un ricco calendario di sfilate e seminari condotti da grandi nomi del settore, con la possibilità per i partecipanti di conoscere le ultime tendenze del settore, nonché di esplorare le opportunità commerciali. Per la prima volta, la manifestazione sarà aperta sia ai buyer del settore provenienti dai principali paesi Asean e dalla Mainland China, che al pubblico per tutti e quattro i giorni della fiera, con l’intento di favorire un legame diretto tra brand e consumatore finale. Grazie al progetto La Moda Italiana @ Centrestage, realizzato da Ente Moda Italia in stretta collaborazione con Assocalzaturifici. "Siamo molto felici di tornare in presenza a Hong Kong con La Moda Italiana @ Centrestage dopo molto tempo (la fiera è stata fatta per due anni da remoto e per due anni solo con operatori basati a HK per limitazioni di viaggio) - dice Alberto Scaccioni, amministratore delegato di Ente Moda Italia. - La nostra presenza a Hong Kong è un’occasione importante per le piccole e medie imprese italiane di presentare le loro collezioni e valorizzare la qualità del loro prodotto. Rinnoviamo la nostra collaborazione sinergica con Assocalzaturifici, con cui condividiamo l’obiettivo di una promozione di qualità della moda del nostro paese".

Vittorio Bellagamba