Aziende e occupazione nel Fermano "Precariato e salari restano i punti critici"

Alessandro De Grazia, segretario provinciale Cgil, visto dall’osservatorio della Cgil provinciale, com’è il mondo del lavoro nel fermano?

"La situazione non è delle peggiori: non abbiamo aperte situazioni di crisi né nelle aziende più grandi, né in quelle medio piccole. Si lavoricchia".

Quale settore è più in buona salute?

"Le costruzioni. Di lavoro ce n’è tanto, nonostante le criticità legate al super bonus 110%. E il grosso della ricostruzione deve partire per cui ci aspettiamo lunghi periodi di stabilità e crescita. Si sta muovendo anche il turismo".

Il precariato resta la nota dolente?

"Il grosso dell’occupazione, anche nuova o aggiuntiva, negli ultimi 7-8 anni, sono contratti a termine, a chiamata. Provvedimenti incentivanti del governo dovrebbero creare occupazione stabile invece vengono reintrodotti i voucher, alzando la soglia di utilizzo fino a 15 mila euro ad azienda".

In termini di occupazione, com’è la situazione alla Bakery?

"Sono partiti i lavori nello stabilimento di Fermo andato a fuoco e stando a quanto sostiene la proprietà, c’è l’intenzione di ripartire qui, ma con una sola linea di produzione che dovrebbe essere della fascia più alta di prodotto, coinvolgendo una quantità importante di addetti, anche se non tutti. Intanto, ci sono gli ammortizzatori sociali e alcuni lavoratori sono impiegati nei due stabilimenti attivi in Italia".

Poi ci sono i salari bassi.

"Gli imprenditori locali lamentano che non trovano lavoratori. Il problema c’è, ma manca una discussione vera e seria su come affrontarlo. Sembrerebbe che tutto sia demandato alla formazione, che è un aspetto importante, ma non è il solo".

Quale altro?

"Non c’è una vera politica redistributiva della ricchezza che la maggioranza delle nostre imprese producono. Utili che vanno reinvestiti sul lavoro, per qualificarlo. Bisogna ragionare su come utilizzarli per migliorare il processo produttivo e cominciare a discutere di contrattazione integrativa. Oggi, si fa con 4-5 aziende delle grandi firme".

Per questo i lavoratori preferiscono le griffe?

"Trovano salari migliori, quattordicesima, premio integrativo aziendale al raggiungimento degli obiettivi, orario di lavoro continuato, percorsi formativi continui e si sentono parte di un processo produttivo. Non sono automi che stanno 8 ore davanti a una macchina. Perché questo è il sentimento che c’è nelle nostre aziende".

Come si supera?

"Non basta fare corsi per orlatrici e tagliatori. Serve una svolta culturale. Grazie al tavolo provinciale per la competitività e lo sviluppo (il prossimo incontro è il 10 luglio, ndr) abbiamo ottenuto l’area di crisi complessa e, soprattutto, abbiamo sottoscritto il patto per il lavoro e lo sviluppo del fermano. Perché non cominciare a tradurlo in azioni concrete?".

