Aziende in calo Il 2023 inizia col segno meno

In provincia di Fermo, nel corso del primo trimestre del 2023, il numero delle aziende ha subito una contrazione pari a -157. Infatti, a fronte di un ammontare di iscrizioni pari a 311 aziende ci sono state, nei primi tre mesi di quest’anno, 468 cancellazioni. In territorio negativo, ovviamente, il tasso di crescita trimestrale che è stato pari a -0,81%. L’andamento rilevato nel fermano è sostanzialmente in linea con l’andamento nazionale. In Italia, il primo trimestre dell’anno ha evidenziato una sostanziale stabilità delle iscrizioni al Registro delle Imprese delle Camere di commercio (101.788 unità, in linea rispetto allo stesso periodo del 2022) e un sensibile incremento delle chiusure rispetto allo stesso periodo del biennio precedente (109.231 unità) che, tuttavia, restano tar i valori più contenuti degli ultimi dieci anni. Questo in sintesi lo scenario che emerge dai dati Movimprese elaborati da Unioncamere – InfoCamere sulla base del Registro delle Imprese delle Camere di commercio relative all’andamento del I trimestre del 2023, a conclusione del quale il tessuto imprenditoriale si è ridotto di -7.443 unità (pari a una variazione del -0,12% dello stock di imprese). Una flessione che resta tra le più contenute del recente passato e che (con l’unica eccezione del 2021, in piena pandemia) caratterizza tradizionalmente i trimestri di inizio d’anno a causa del concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell’anno precedente e l’inizio del nuovo. Tra le forme giuridiche, il segmento più dinamico del nostro tessuto imprenditoriale continua a essere quello delle società di capitali. Una vitalità che solo in parte riesce a controbilanciare, però, il saldo negativo delle ditte individuali, delle società di persone e delle "Altre forme".