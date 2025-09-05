Aziende in vetrina al Micam: "Qui partono i primi ordini"

Risale al 1931 la prima edizione della fiera delle calzature in Italia che venne inaugurata a Vigevano. Oggi il Micam, punto di riferimento mondiale per le rassegne di settore, si appresta a spegnere la centesima candelina. L’edizione che si inaugurerà domenica prossima ospiterà 870 brand di cui 401 italiani e 469 internazionali, i primi cinque mercati sono Spagna, Turchia, Brasile, Germania Portogallo e attende oltre 30mila buyer da 150 Paesi. Molto nutrita, come al solito, la rappresentanza di aziende provenienti dal distretto del femano.

In proposito il presidente della sezione calzaturieri di Confindustria Fermo e vice presidente nazionale di Assocalzaturifici Valentino Fenni ha detto: "Un’edizione speciale, la numero 100, nessuna fiera in Italia ha mai raggiunto questo traguardo. Avremmo voluto viverla con il sorriso, ma il contesto generale non ci permette quella serenità che un’occasione del genere avrebbe meritato". Le Marche si confermano regione leader, con 90 aziende rappresentate al Micam, più del doppio parlando di marchi, e Fermo è la prima provincia con cinquanta imprese. "Montegranaro è il comune più rappresentato con 20 calzaturifici che saranno presenti nei padiglioni di FieraMilano a Rho con propri stand – ha aggiunto Valentino Fenni – ed è tornato a crescere anche il distretto di Civitanova, si confermano Porto e Sant’Elpidio a Mare, così come il polo della vallata, tra Monte San Pietrangeli e Falerone".

Sulle aspettative delle aziende Fenni ha poi aggiunto: "Le aziende arrivano al Micam con pochi ordini e bellissime collezioni. Questo rende la fiera milanese ancora più importante. Le prime occasioni di confronto con i buyer internazionali, principalmente nelle fiere in Germania, hanno mostrato un mercato in fase riflessiva. Ci sono stati buoni contatti, ma la richiesta è stata: ‘dateci tempo’. Tra saldi e meteo instabile, molti negozianti hanno preferito prima chiudere il periodo estivo e valutare il magazzino. Per questo al Micam ci aspettiamo i primi veri ordini".

C’è un tema che è ancora poco considerato, su cui Valentino Fenni pone attenzione: "Se in Italia viviamo tra improvvise bombe d’acqua e giornate da 35 gradi, l’Europa non sta meglio. Il cambiamento climatico sta davvero impattando sulle stagioni e di conseguenza sulle abitudini di acquisto. Questo significa che anche noi calzaturieri dobbiamo essere pronti a rispondere alle esigenze di buyer e commercianti, altrimenti saremo tagliati fuori dal mercato. Il tempo meteorologico sta cambiando i tempi di acquisto e quindi bisognerà modificare quelli di produzione".

La fiducia nei confronti del Micam è necessaria: "Avrei voluto più aziende come protagoniste, vorrei tornare ai numeri che il nostro distretto merita, ma non è semplice, in questa fase ogni spesa viene valutata. Anche quella vitale per una fiera come il Micam. Lavoriamo ogni giorno per ridurre i costi e per trovare soluzioni economiche favorevoli per gli espositori, perciò mi sento di ringraziare la Regione Marche e la Camera di Commercio per il supporto". In merito agli sviluppi del Micam il presidente Valentino Fenni ha detto: "Con Assocalzaturifici stiamo lavorando per rendere il Micam sempre più attraente. Non potremo mai essere un Pitti delle calzature, perché il primo obiettivo durante i giorni milanesi è vendere, ma il glamour del salone fiorentino è qualcosa a cui ambiamo e su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, perché non dimentichiamo che la fiera è soprattutto di chi la fa e di chi l’ha fatta anche nei momenti più bui del Covid".

Strategie diversificate. Subito dopo il Micam, al fine di promuovere il distretto e il territorio in collaborazione con Atim e Assocalzaturifici, è stato organizzato un incoming nelle Marche di fashion editor e influencer di Svezia e Germania, che per tre giorni vivranno il territorio raccontando oltre che le scarpe anche i luoghi di produzione e le loro peculiarità.

Vittorio Bellagamba