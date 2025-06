Aziende in vetrina alla rassegna ’Pitti Uomo’

Il sipario sull’edizione estiva di Pitti Uomo, la numero 108, si alzerà stamani alla Fortezza da Basso di Firenze. Quattro giorni per incontrare i protagonisti del menswear internazionale, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider in un caleidoscopio di eventi e presentazioni. Tra i protagonisti anche molti brand di aziende del fermano e dell’ascolano che presenteranno le collezioni Primavera/Estate 2026. Da anni tra i protagonisti della rassegna figura la Pantofola d’Oro. L’azienda ascolana, per i suoi 140 anni, presenta una capsule esclusiva firmata Thebe Magugu. Un incontro tra culture, artigianalità e pensiero: l’Italia delle forme senza tempo e il Sudafrica delle origini. Una collezione in edizione limitata, che supera i confini del prodotto per farsi gesto culturale. Fessura di Montegranro sarà presente al padiglione "I go out", nella Sala della Ronda, per mostrare la sua visione di calzature. Il marchio vuole confermarsi come player essenziale tra il mondo della performance sportiva e quello del fashion lifestyle. Fessura riscrive le regole della moda, esprimendo pienamente la sua essenza. "Dual Mode" è lo slogan che incarna lo spirito del brand, dimostrando come sport e fashion possano convivere in equilibrio. Da questa ricerca prende forma un’identità fluida e contemporanea, dove design italiano, cura del dettaglio, ricerca, tecnicità e passione per il movimento si fondono in un nuovo linguaggio estetico, capace di superare le convenzioni e tracciare una visione autentica. Tra le novità in esposizione, nella linea Performance sarà esposta Gsr, la trail shoe pensata per affrontare i percorsi più impegnativi, in arrivo a luglio. Molto attesa è anche la collezione Doucal’s. Il deserto come metafora, i deserti italiani come palette per una collezione basata su equilibrio e misura. Ogni forma è pensata per durare. Volumi contenuti e texture materiche seguono la ricerca dell’essenziale. Come su Norwich, il mocassino affusolato con lavorazione Soft Blake, rivestito in camoscio. Tra le aziende del distretto fermano presenti al Pitti figura la linea innovativa proposta con il brand Alexander Hotto dell’imprenditore Gianpietro Melchiorri. La moda maschile, aggregato che, si ricorda, comprende l’abbigliamento in tessuto, la maglieria esterna, la camiceria, le cravatte e l’abbigliamento in pelle dopo tre anni di crescita archivia l’anno 2024 con una flessione del -3,6%.

Vittorio Bellagamba