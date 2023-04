"Azione decisa di repressione nel quartiere"

La sparatoria avvenuta nella tarda serata giovedì a Lido Tre Archi torna a mettere in evidenza la necessità di un urgente intervento delle istituzioni per garantire la sicurezza dei residenti nella zona e porre fine all’ormai insostenibile situazione di pericolo e degrado sociale. A dirlo è il consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti che della questione si era interessato già tempo, con una specifica mozione presentata nel 2021, poi trasformata in una risoluzione approvata all’unanimità a novembre 2022 dall’Assemblea legislativa delle Marche, con la quale si impegnava la giunta regionale a intervenire presso la presidenza del consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno al fine di attivare a Lido Tre Archi un presidio fisso e permanente di polizia. Lo stesso atto, poi, impegnava l’esecutivo regionale anche ad avviare un progetto sperimentale per il controllo permanente nel territorio dei Comuni di Fermo, Civitanova Marche e Porto Sant’Elpidio e a sottoscrivere un protocollo per la sicurezza integrata con le Prefetture delle Province di Fermo e di Macerata e i Comuni di Fermo e Civitanova Marche. "A oggi – commenta Cesetti – non abbiamo notizie di che tipo di iniziative siano state intraprese dalla giunta regionale per dar corso agli impegni attribuitile con l’approvazione di quella risoluzione. Martedì in consiglio regionale verificheremo a che punto sono sia l’interlocuzione con il governo nazionale, sia i progetti che sul piano locale. È evidente a tutti come Lido Tre Archi abbia ormai assunto i contorni di una vera e propria ‘terra di nessuno’. I progetti di rigenerazione urbana, pur utili, non sono più sufficienti. Occorre una decisa azione repressiva delle forze dell’ordine per ripristinare la legalità in questo quartiere e liberare tante persone per bene dalla convivenza forzata con queste bande di criminali che prosperano sulla paura e sulla convinzione di poter agire impunemente".