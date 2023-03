’Azione’ sparisce tra i pro Ciarpella

L’aria della incombente campagna elettorale si fa sempre più elettrizzante in città e non mancano schermaglie tra i vari schieramenti. Intanto, cittadini particolarmente attenti hanno notato che, tra le liste che sostengono il candidato sindaco Massimiliano Ciarpella è scomparso il simbolo di ‘Azione’, sostituito da ‘Porto Sant’Elpidio sul serio’.

A chi ha chiesto che fine avesse fatto ‘Azione’ è stato risposto che, nell’incontro che alcuni esponenti del partito hanno avuto con Carlo Calenda avvenuto pochi giorni fa, è stato detto che dal 10 giugno, il partito avrà un altro nome e un altro logo e che, al momento, quello attuale non è più utilizzabile.

Ma siccome in altre elezioni amministrative in cui Azione e Italia Viva corrono insieme per uno stesso candidato sono presenti e confermati i simboli di sempre, è ipotizzabile che il fatto che Italia Viva elpidiense se ne sia rimasta ai box, e che solo Azione abbia fatto una scelta di campo, abbia indotto a prendere altre decisioni, dando vita a ‘Porto Sant’Elpidio sul serio’, con un buon tempismo considerato che la raccolta delle firme per presentare liste e candidature è ancora in corso. Intanto, stanno proseguendo le assemblee pubbliche (tutte sempre piuttosto affollate) dei candidati sindaci Paolo Petrini, Massimiliano Ciarpella e Gian Vittorio Battilà.

m. c.